В России за сутки выявили 5 252 случая заражения коронавирусом

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 252 против 5 781 днем ранее. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало минимальным с 19 июля, когда зафиксировали 4 200 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 434 758 случаев заражения.

Число летальных исходов за последние сутки составило 72 против 71 днем ранее, всего с начала пандемии умерло 390 247 человек. Согласно данным штаба, в России пятый день подряд выявляют менее 80 летальных исходов из-за коронавируса за сутки. Количество случаев выздоровления за сутки составило 9 308 против 7 073 днем ранее, до 20 812 505.