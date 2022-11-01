Чистая прибыль Saudi Aramco за 9 месяцев 2022 года выросла в 1,7 раза
12:00 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чистая прибыль крупнейшей в мире по добыче и запасам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco по итогам января — сентября 2022 года составила $130,34 млрд против $77,6 млрд годом ранее, следует из сообщения компании. Таким образом, показатель вырос в 1,7 раза, или на 68%.
В третьем квартале 2022 года компания увеличила чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года, до $42,4 млрд. Дивидендные выплаты Saudi Aramco в третьем квартале составят $18,8 млрд.
Свободный денежный поток компании за девять месяцев составил $110,2 млрд, увеличившись на 59% по сравнению с 2021 годом. В третьем квартале он вырос на 57%, до $45 млрд, что является рекордным показателем. Объем капитальных затрат компании вырос за девять месяцев на 11,6%, до $25,98 млрд, а в третьем квартале — на 19%, до $9,04 млрд.
«В то время как на цены на нефть оказала влияние продолжающаяся неопределенность в мировой экономике, мы прогнозируем, что в долгосрочной перспективе спрос на нефть продолжит расти до конца десятилетия из-за потребности мира в более доступных и надежных энергоресурсах», — отметил глава Saudi Aramco Амин Нассер, слова которого приводятся в сообщении.
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