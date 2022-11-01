Специальность «Русский язык» осталась всего в четырех вузах Украины

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русский язык значится в программе обучения в 15 вузах Украины, но в 2022 году его как специальность сохранили лишь четыре вуза. Об этом говорится в ответе Минобразования Украины на запрос народного депутата Ярослава Юрчишина, который он опубликовал в своем телеграм-канале накануне вечером.

Как сказано в документе с подписью министра образования Сергея Шкарлета, «русский язык как специальность в нынешнем году сохранили Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова, Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя, Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко, Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды».