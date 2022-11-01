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НОВОСТИ

У греческого острова Эвбея затонул парусник с 68 мигрантами, спасены 9 человек

12:32 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парусное судно с десятками нелегальных мигрантов затонуло во вторник близ греческого острова Эвбея, пока спасены 9 человек. Об этом сообщил греческий телеканал ЭРТ-1.

По его словам, у берегов Эвбеи с утра проходит операция Береговой охраны по спасению мигрантов. Согласно имеющейся информации, парусник вышел из турецкого Измира и затонул в проливе Кафирефс. Со скалистого островка Мандилу в проливе уже спасли девять человек, при этом, по их заявлению, на борту парусника находились 68 человек. Это иммигранты из Афганистана, Египта и Ирана, сообщил телеканалу представитель Береговой охраны Никос Коккалас.

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