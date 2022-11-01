У греческого острова Эвбея затонул парусник с 68 мигрантами, спасены 9 человек
12:32 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парусное судно с десятками нелегальных мигрантов затонуло во вторник близ греческого острова Эвбея, пока спасены 9 человек. Об этом сообщил греческий телеканал ЭРТ-1.
По его словам, у берегов Эвбеи с утра проходит операция Береговой охраны по спасению мигрантов. Согласно имеющейся информации, парусник вышел из турецкого Измира и затонул в проливе Кафирефс. Со скалистого островка Мандилу в проливе уже спасли девять человек, при этом, по их заявлению, на борту парусника находились 68 человек. Это иммигранты из Афганистана, Египта и Ирана, сообщил телеканалу представитель Береговой охраны Никос Коккалас.
НОВОСТИ
- 12:20 01.11.2022
- В Москве выявили менее 500 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 01.11.2022
- Специальность «Русский язык» осталась всего в четырех вузах Украины
- 12:00 01.11.2022
- Чистая прибыль Saudi Aramco за 9 месяцев 2022 года выросла в 1,7 раза
- 11:33 01.11.2022
- Мэр Собянин пригласил москвичей принять участие в мероприятиях Дня народного единства и годовщины Парада 1941 года
- 11:32 01.11.2022
- В России за сутки выявили 5 252 случая заражения коронавирусом
- 11:20 01.11.2022
- В Анкаре считают, что Швеция не выполняет условий Турции по вступлению в НАТО
- 11:05 01.11.2022
- Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей
- 11:00 01.11.2022
- Около 70 тысяч человек вывезены с правобережной части Херсонской области — Сальдо
- 10:32 01.11.2022
- Зерновая сделка не может реализовываться на прежних условиях — Володин
- 10:20 01.11.2022
- Часть помощи на 2023 год ЕС предоставит Украине в виде кредитов - Politico
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать