К концу октября инфляция в РФ составила 13% против примерно 18% в апреле — Мишустин

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России за полгода, с апреля по октябрь, снизилась, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«К концу октября в России инфляция составила 13% против порядка 18% в апреле текущего года», — сказал он.

По словам Мишустина, показательно и то, что с января по август объем торговли России с государствами — членами ШОС увеличился более чем на треть и превысил 156 млрд долларов. «Будем и дальше делать все необходимое, чтобы закрепить эту положительную тенденцию, усилить кооперацию по всем направлениям», — подчеркнул он.