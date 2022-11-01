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НОВОСТИ

87 тысяч мобилизованных направлены в районы боевых действий СВО

14:32 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемьдесят семь тысяч человек из трехсот тысяч, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий, где выполняются задачи специальной военной операции (СВО), сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тысяч человек», — сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Он сообщил, что к работе с мобилизованными привлечено порядка трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе СВО.

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