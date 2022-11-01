РФ не оставит без ответа участие Лондона в атаках на Черноморский флот — Кремль

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участие британских специалистов в атаках на Черноморский флот и «Северные потоки» не останется без ответа, Москва будет думать над дальнейшими шагами. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами, безусловно, без этого нельзя», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что специальные службы РФ имеют данные, которые указывают, что руководство и координация атаки Севастопольской бухты осуществлялись британскими военными консультантами. «Имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски, террористическому акту, в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, здесь очень важно учитывать, а международной инфраструктуры энергетической», — добавил он.