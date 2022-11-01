Андрей Воробьев пообщался с родными мобилизованных, выпускающими экипировку для участников СВО

15:45

1 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил Центр высокопрочных материалов «Армированные композиты» в Сергиево-Посадском городском округе, где его познакомили с процессом производства средств защиты. Ими обеспечивают военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Также Андрей Воробьёв поблагодарил за работу сотрудников предприятия.

«Президент ставит задачу обеспечить наших защитников всем необходимым. Для Подмосковья как одного из лидеров в оборонной промышленности это приоритет. Компании «Армоком» в этом году 30 лет, ваши инженеры постоянно в поиске новых способов повышения надежности бронезащиты. Новые помещения были открыты в начале октября, это позволило увеличить мощности по производству шлемов, бронежилетов, бронещитов. В этом году оно выросло в 1,5 раза. Вся эта амуниция сейчас очень нужна нашей армии, – сказал Андрей Воробьёв. – Знаю, что очень много приходится сейчас работать, выполнять заказы для разных служб. И я со своей стороны хочу сказать слова благодарности за вашу самоотдачу. Знаю, что у многих близкие, родственники призваны в Вооруженные силы. Вы делаете очень важную работу. Спасибо большое».

Предприятие занимается разработкой и производством средств индивидуальной и коллективной бронезащиты из современных волоконно-композитных материалов для Минобороны РФ – шлемы, бронежилеты, защитные комплекты для экипажей бронемашин, щиты, спецсредства (штурмовые и водолазные трапы, противопорезные перчатки).

ЦВМ «Армоком» является единственным в стране поставщиком общевойсковых шлемов и танковых комплектов экипировки «Ратник» для членов экипажа боевых машин.

«Шлем, который мы делаем для армии в больших количествах, самый легкий – 1 кг, задерживает практически все осколки, которые могут быть на поле боя. У нас есть сведения, что наши шлемы спасли жизни десяткам солдат, которые принимают участие в спецоперации. В этом году сделали 50 тыс. шлемов, в следующем планируем увеличить до 80 тыс. Также мы поставляем защитные комплекты для экипажей боевых машин – они не горят, не пробиваются осколками, – сказал гендиректор ЦВМ «Армоком» Евгений Харченко. – 1 мая этого года на предприятии работал 271 человек, а сейчас 330, и еще возьмем, так как у нас появились новые производственные площади, закупаем новое оборудование».

Основу коллектива предприятия составляют ученые и практики в области технологии композитных изделий. Родные и близкие многих сотрудников находятся на передовой. В зоне СВО сейчас племянник и зять начальника участка вставок ЦВМ «Армоком» Елены Орловой.

«В нашем цехе кроятся материалы для шлемов и защитные бронеэлементы для бронежилетов, изготавливаем броню для вертолетов, катеров. Сейчас количество рабочих часов увеличилось, мы стараемся не подвести нашу армию. Девочки даже раньше выходят на работу, чтобы сделать больше шлемов, жилетов и отправить их туда, где это нужно, – поделилась Елена Орлова. – Наши дети, отцы, мужья сейчас там. Самое главное, чтобы они вернулись живыми. Когда мы здесь это шьем, то понимаем, что спасем жизни солдатиков, офицеров – наших мужчин. Муж моей сестры в зоне СВО с первых дней операции, сейчас поехал уже в третий раз. Когда есть такие люди, такие офицеры, мы можем спать спокойно».

Один сотрудников предприятия Александр Архаров рассказал губернатору, что у него недавно мобилизовали племянника, но положенные региональные выплаты он еще не получил.

«200 тыс. мы выплачиваем всем, кто мобилизован. Была проблема со сверкой данных, чтобы деньги не ушли не туда. У нас еще осталось небольшое количество тех, кому не дошла выплата. Но каждая семья ее получит, по этому поводу переживать не стоит. Что касается детских садов, школ – не нужно платить за питание. В случае необходимости обязательно устраиваем детей в сад, чтобы супруга военнослужащего могла работать. Федеральная выплата в 195 тыс. руб. начинает поступать с 10 ноября. До середины месяца все вопросы по ним должны быть закрыты. Такую задачу поставил президент, – сказал губернатор. – Мы в каждом муниципалитете создали Центры поддержки. Это не только глава, но и волонтеры, неравнодушные люди, которые стараются решить разные вопросы: у кого-то платеж по ЖКХ, кому-то ребенка в садик устроить, кому-то нужно просто стиральную машину отремонтировать. Когда мужчины ушли и женщины остались один на один с проблемами, мы стараемся помогать».

Центр высокопрочных материалов «Армированные композиты» является ведущим предприятием оборонной отрасли страны по композитным изделиям, ассоциированным членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук. ЦВМ «Армоком» первым в мире начал применять ракетные намоточные технологии для получения средств бронезащиты.

В этом году производство выросло в 1,5 раза. В октябре 2022 года введен крупный цех (5,1 тыс. кв. м), в котором компания объединила производственные мощности. Он оборудован промышленными швейными машинками, способными сшивать высокопрочные ткани, станками для холодного и горячего прессования изделий и т.д.

Всего на территории Московской области работает больше 10 производителей экипировки и обмундирования для военнослужащих. Среди них: НПП «КлАСС» в Пушкино (баллистические очки, шлемы, бронежилеты), НПСФ «Штурм-Снаряжение и Экипировка» в Домодедово (комплекты бронезащиты, маскхалаты, тактические костюмы) и «Щелковская шелкоткацкая фабрика» (бронежилеты). Частично переориентировались на выпуск продукции для СВО: ООО «Колесник» из Красногорска (коврики и сидения), Красногорская трикотажная фабрика (тактические носки и балаклавы), НПК «Сота» из Фрязино (термостельки и термоварежки).