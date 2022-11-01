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Пять мощных взрывов прогремело в центре Донецка

16:00 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины вновь обстреливают центр города Донецка, прогремело пять мощных взрывов, передает корр. ТАСС во вторник.

Было слышно пять-шесть взрывов, работает система ПВО. Как передает корр. ТАСС, часть ракет успешно сбита.

Вооруженные силы Украины на протяжении дня обстреливают разные районы Донецка, в том числе Киевский, Кировский, Петровский, Куйбышевский. Днем в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские военные с начала суток выпустили по населенным пунктам республики более 70 снарядов.

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