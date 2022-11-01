ВС РФ уничтожили две станции РЛС производства США в ДНР и ЛНР

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили две станции РЛС AN/TPQ-50 в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики, а также Соледар Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — сказал Конашенков.