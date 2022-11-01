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НОВОСТИ

РФ пока не решала, будет ли ремонтировать «Северные потоки» — Песков

16:32 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия пока не решала, стоит ли ремонтировать «Северные потоки», сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Должны дать заключение специалисты, пока на этот счет решений никаких не принималось», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли РФ ремонтировать нитки газопроводов.

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