РФ пока не решала, будет ли ремонтировать «Северные потоки» — Песков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия пока не решала, стоит ли ремонтировать «Северные потоки», сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Должны дать заключение специалисты, пока на этот счет решений никаких не принималось», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли РФ ремонтировать нитки газопроводов.