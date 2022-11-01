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Лишь полная победа РФ на Украине является гарантией от глобального конфликта — Медведев

17:00 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только полная и окончательная победа России на Украине является гарантией защиты от глобального конфликта, к которому мир подталкивает Запад. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал во вторник в своем телеграм-канале.

«Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», — написал политик, рассуждая о том, что на самом деле означает известный тезис западных стран, звучащий как «России нельзя дать победить в войне».

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