Кабмин Украины уволил Витренко с поста главы «Нафтогаза» — депутат
17:12 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинское правительство уволило во вторник Юрия Витренко с поста главы компании «Нафтогаз Украины». Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
«Кабмин уволил Витренко с поста главы „Нафтогаза“, — написал депутат в своем телеграм-канале.
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