Россияне вложили в коммерческую недвижимость почти 20 миллиардов рублей в III квартале 2022 года

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Клиенты управляющей компании «Современные фонды недвижимости» в третьем квартале 2022 года вложили в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) коммерческой недвижимости 19,6 млрд руб. В июле-сентябре компания выплатила своим пайщикам 2,5 млрд руб. инвестиционного дохода. Число клиентов за этот период выросло на 36% и достигло 46 тыс. человек.

В третьем квартале россияне активно приобретали паи фондов «Современная коммерческая недвижимость» и «Современный арендный бизнес 7», которые инвестируют в готовые и сданные в аренду объекты коммерческой недвижимости. Среди таких объектов – склады «PNK Парк Новая Рига» в 50 км от аэропорта Шереметьево и «PNK Парк Ростов-на-Дону» в 20 км от аэропорта Платов, а также складской объект класса «А» под Краснодаром. Арендаторы – Ozon, «Детский мир», DNS Retail и другие крупные ретейлеры.

ЗПИФ недвижимости – это инструмент коллективных инвестиций, который позволяет вложиться в дорогие и качественные объекты коммерческой недвижимости. При этом пайщикам не нужно искать объекты, общаться с арендаторами, решать вопросы ремонта и эксплуатации – всем этим занимаются профессиональные управляющие. Доходы от аренды делятся между всеми пайщиками, выплаты производятся каждый квартал. По окончании срока действия фонда вся недвижимость продаётся, а вырученная сумма опять же делится между всеми пайщиками.

Сейчас можно приобрести паи фондов «Современная коммерческая недвижимость» и «Современный арендный бизнес 7» (потенциальная доходность – 12% годовых). ЗПИФ «Современная коммерческая недвижимость» доступен только квалифицированным инвесторам с порогом входа 1000 руб. ЗПИФ «Современный арендный бизнес 7» не требует такого статуса, порог входа – 100 тыс. руб.