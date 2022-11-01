Президент РФ поручил продумать увеличение объемов авиаперевозок с дружественными странами

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ продумать увеличение объемов авиаперевозок со странами, не включенными в перечень недружественных. Об этом сообщается во вторник на сайте Кремля.

«Представить предложения по увеличению объемов авиаперевозок с иностранными государствами, не включенными в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», — говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета.