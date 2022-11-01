Президент РФ поручил продумать увеличение объемов авиаперевозок с дружественными странами
18:50 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Представить предложения по увеличению объемов авиаперевозок с иностранными государствами, не включенными в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», — говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета.
НОВОСТИ
- 17:40 01.11.2022
- Содержание нефтепродуктов в реке Томь превышено в 286 раз — Росприроднадзор
- 17:12 01.11.2022
- Кабмин Украины уволил Витренко с поста главы «Нафтогаза» — депутат
- 17:00 01.11.2022
- Лишь полная победа РФ на Украине является гарантией от глобального конфликта — Медведев
- 16:58 01.11.2022
- Россияне вложили в коммерческую недвижимость почти 20 миллиардов рублей в III квартале 2022 года
- 16:32 01.11.2022
- РФ пока не решала, будет ли ремонтировать «Северные потоки» — Песков
- 16:12 01.11.2022
- ВС РФ уничтожили две станции РЛС производства США в ДНР и ЛНР
- 16:00 01.11.2022
- Пять мощных взрывов прогремело в центре Донецка
- 15:45 01.11.2022
- Андрей Воробьев пообщался с родными мобилизованных, выпускающими экипировку для участников СВО
- 15:32 01.11.2022
- Хафтар обещает решающую битву, если иностранные наемники добровольно не уйдут из Ливии
- 15:12 01.11.2022
- РФ не оставит без ответа участие Лондона в атаках на Черноморский флот — Кремль
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать