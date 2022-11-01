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Путин поручил подготовить предложения по безвизовому режиму для иностранцев

19:00 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности, сообщается во вторник на сайте Кремля.

«Подготовить и представить предложения по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Российскую Федерацию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях», — говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета.

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