Путин поручил подготовить предложения по безвизовому режиму для иностранцев
19:00 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Подготовить и представить предложения по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Российскую Федерацию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях», — говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета.
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