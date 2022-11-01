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Путин рассказал, при каких условиях РФ может рассмотреть возврат к зерновой сделке

19:15 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что возврат РФ в зерновую сделку возможен после расследования удара по Севастополю и гарантий безопасности от Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кремля во вторник по итогам телефонной беседы двух лидеров.

«Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента (ударов по инфраструктуре и кораблям Черноморского флота в Севастополе — прим. ТАСС), а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой „черноморской инициативы“, — говорится в сообщении пресс-службы.

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