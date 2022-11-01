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Законопроект об уголовной ответственности для уклонистов от мобилизации Госдумой уже не рассматривается

20:17 01.11.2022 Источник: Интерфакс

Законопроект об уголовной ответственности для уклоняющихся от призыва по мобилизации в настоящее время Госдумой не рассматривается, хотя в самом начале объявления частичной мобилизации такой проект закона готовился, говорится в представленном 1 ноября пресс-службой «Единой России» совместном заявлении председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и председателя комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева.


Сейчас он потерял актуальность, первоначальной же целью было «выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами». Но теперь частичная мобилизация завершена.


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