Признаков подготовки переговоров РФ и США по глобальным темам пока нет - Полянский

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Признаков того, что США и Россия готовы говорить о чем-то глобальном, пока не наблюдается. Об этом во вторник заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия-1».

«Здесь сейчас атмосфера достаточно разогретая, напряженная, и я пока не вижу каких-то признаков того, что страны готовы о чем-то таком глобальном говорить», — сказал он.