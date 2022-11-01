0
0
128
НОВОСТИ

Признаков подготовки переговоров РФ и США по глобальным темам пока нет - Полянский

20:50 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Признаков того, что США и Россия готовы говорить о чем-то глобальном, пока не наблюдается. Об этом во вторник заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия-1».

«Здесь сейчас атмосфера достаточно разогретая, напряженная, и я пока не вижу каких-то признаков того, что страны готовы о чем-то таком глобальном говорить», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:17 01.11.2022
Законопроект об уголовной ответственности для уклонистов от мобилизации Госдумой уже не рассматривается
0
172
19:15 01.11.2022
Путин рассказал, при каких условиях РФ может рассмотреть возврат к зерновой сделке
0
274
19:00 01.11.2022
Путин поручил подготовить предложения по безвизовому режиму для иностранцев
0
289
18:50 01.11.2022
Президент РФ поручил продумать увеличение объемов авиаперевозок с дружественными странами
0
258
17:40 01.11.2022
Содержание нефтепродуктов в реке Томь превышено в 286 раз — Росприроднадзор
0
340
17:12 01.11.2022
Кабмин Украины уволил Витренко с поста главы «Нафтогаза» — депутат
0
321
17:00 01.11.2022
Лишь полная победа РФ на Украине является гарантией от глобального конфликта — Медведев
0
369
16:58 01.11.2022
Россияне вложили в коммерческую недвижимость почти 20 миллиардов рублей в III квартале 2022 года
0
305
16:32 01.11.2022
РФ пока не решала, будет ли ремонтировать «Северные потоки» — Песков
0
363
16:12 01.11.2022
ВС РФ уничтожили две станции РЛС производства США в ДНР и ЛНР
0
357

Возврат к списку