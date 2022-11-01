Киевлянам, возможно, придется сидеть без света две недели

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба не исключает, что город и область могут остаться без электричества на две недели из-за ремонтных работ.

«Есть реальная угроза, что мы на срок до двух недель можем оказаться без света. И мы уже готовимся к этому, — сказал он во вторник изданию „Общественное“. — Если будут повреждения, которые мы сможем восстановить за две недели, это будет свидетельствовать о том, что нам две недели нужно продержаться. Если будут другие повреждения, то процесс ремонта может занять и больше времени или, наоборот, меньше». Кулеба уточнил, что в Киевской области 400 тыс. абонентов остаются без света.