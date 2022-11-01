Киевлянам, возможно, придется сидеть без света две недели
22:40 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Есть реальная угроза, что мы на срок до двух недель можем оказаться без света. И мы уже готовимся к этому, — сказал он во вторник изданию „Общественное“. — Если будут повреждения, которые мы сможем восстановить за две недели, это будет свидетельствовать о том, что нам две недели нужно продержаться. Если будут другие повреждения, то процесс ремонта может занять и больше времени или, наоборот, меньше». Кулеба уточнил, что в Киевской области 400 тыс. абонентов остаются без света.
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