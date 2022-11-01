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На саммите G20 константы между РФ и США не планируются - Госдеп

23:00 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не планируют контактов с представителями России на саммите G20 в Индонезии. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Я не ожидаю обсуждения каких-то двусторонних вопросов, помимо повестки США на G20. Я не ожидаю, что будут контакты между США и Россией на G20», — сказал он.

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