На саммите G20 константы между РФ и США не планируются - Госдеп
23:00 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я не ожидаю обсуждения каких-то двусторонних вопросов, помимо повестки США на G20. Я не ожидаю, что будут контакты между США и Россией на G20», — сказал он.
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