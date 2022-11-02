КНДР в среду запустила по меньшей мере десять ракет разных типов — Рёнхап

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР в среду выполнила запуск не менее десяти ракет разных типов. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

Информация о всех типах ракет не приводится.

Ранее Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщало, что КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.