0
0
138
НОВОСТИ

КНДР в среду запустила по меньшей мере десять ракет разных типов — Рёнхап

09:00 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР в среду выполнила запуск не менее десяти ракет разных типов. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.

Информация о всех типах ракет не приводится.

Ранее Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных сообщало, что КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 02.11.2022
Мантуров счел преждевременным выход федеральных ретейлеров в новые регионы
0
42
10:00 02.11.2022
КС РФ разрешил пользоваться иностранными правами при управлении личным автотранспортом
0
52
09:32 02.11.2022
В Херсонской области обстреляли буксир с мирными жителями
0
106
09:20 02.11.2022
Президент Южной Кореи дал указание заставить «Северную Корею заплатить за провокации»
0
129
09:05 02.11.2022
На российское зерно нет санкций, его можно экспортировать по всему миру - Шольц
0
157
08:15 02.11.2022
Из-за инфляции больницам ФРГ выделена помощь на сумму до 8 млрд евро - министр Минздрава
0
198
08:10 02.11.2022
На юг Японии перебрасываются боевые самолеты ВВС США F-22 - СМИ
0
226
08:05 02.11.2022
В этом году в «черную пятницу» большинство россиян не планируют покупки - опрос
0
221
23:00 01.11.2022
На саммите G20 константы между РФ и США не планируются - Госдеп
0
515
22:40 01.11.2022
Киевлянам, возможно, придется сидеть без света две недели
0
562

Возврат к списку