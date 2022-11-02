На российское зерно нет санкций, его можно экспортировать по всему миру - Шольц
09:05 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российское зерно не подпадает под санкции, его можно экспортировать по всему миру.
«Украина и Россия являются крупнейшими экспортерами прежде всего пшеницы и соответствующих продуктов, в том числе удобрений, и поэтому, пожалуй, очень важно воспользоваться случаем еще раз, чтобы сказать, что экспорт пшеницы, ячменя и всего прочего, что производится на Украине, а также в России, никогда не подпадал под санкции <…>, как утверждает [президент России Владимир] Путин», — сказал Шольц во вторник в ходе общения с гражданами в городе Гифхорн (федеральная земля Нижняя Саксония), которое транслировалось на сайте правительства. «Необходимо сказать, что на российское зерно нет санкций, его можно экспортировать по всему миру», — подчеркнул глава правительства ФРГ.
НОВОСТИ
- 10:05 02.11.2022
- Мантуров счел преждевременным выход федеральных ретейлеров в новые регионы
- 10:00 02.11.2022
- КС РФ разрешил пользоваться иностранными правами при управлении личным автотранспортом
- 09:32 02.11.2022
- В Херсонской области обстреляли буксир с мирными жителями
- 09:20 02.11.2022
- Президент Южной Кореи дал указание заставить «Северную Корею заплатить за провокации»
- 09:00 02.11.2022
- КНДР в среду запустила по меньшей мере десять ракет разных типов — Рёнхап
- 08:15 02.11.2022
- Из-за инфляции больницам ФРГ выделена помощь на сумму до 8 млрд евро - министр Минздрава
- 08:10 02.11.2022
- На юг Японии перебрасываются боевые самолеты ВВС США F-22 - СМИ
- 08:05 02.11.2022
- В этом году в «черную пятницу» большинство россиян не планируют покупки - опрос
- 23:00 01.11.2022
- На саммите G20 константы между РФ и США не планируются - Госдеп
- 22:40 01.11.2022
- Киевлянам, возможно, придется сидеть без света две недели
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать