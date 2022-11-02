На российское зерно нет санкций, его можно экспортировать по всему миру - Шольц

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российское зерно не подпадает под санкции, его можно экспортировать по всему миру.

«Украина и Россия являются крупнейшими экспортерами прежде всего пшеницы и соответствующих продуктов, в том числе удобрений, и поэтому, пожалуй, очень важно воспользоваться случаем еще раз, чтобы сказать, что экспорт пшеницы, ячменя и всего прочего, что производится на Украине, а также в России, никогда не подпадал под санкции <…>, как утверждает [президент России Владимир] Путин», — сказал Шольц во вторник в ходе общения с гражданами в городе Гифхорн (федеральная земля Нижняя Саксония), которое транслировалось на сайте правительства. «Необходимо сказать, что на российское зерно нет санкций, его можно экспортировать по всему миру», — подчеркнул глава правительства ФРГ.