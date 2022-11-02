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НОВОСТИ

В Херсонской области обстреляли буксир с мирными жителями

09:32 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные обстреляли из стрелкового оружия буксир с мирными жителями при эвакуации из Херсона на левый берег Днепра. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах.

«Буксир РБТ-1 „Ридса“, перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голая Пристань был обстрелян со стороны набережной из стрелкового оружия неустановленными вооруженными людьми. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил представитель экстренных служб.

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