Турецкие суда продолжат вывозить зерно из украинских портов - министр обороны Турции

10:32 Источник: Интерфакс

Суда под флагом Турции смогут без проблем продолжить вывоз зерна из украинских портов, несмотря на приостановку участия России в Черноморской зерновой инициативе, сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

"Нет проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить (из украинских портов, - "ИФ")", - приводят турецкие СМИ слова министра.

Также Акар выразил надежду, что сторонам в дальнейшем удастся договориться о выполнении соглашения по зерну в полном объеме.