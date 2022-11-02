Турецкие суда продолжат вывозить зерно из украинских портов - министр обороны Турции
10:32 02.11.2022 Источник: Интерфакс
Суда под флагом Турции смогут без проблем продолжить вывоз зерна из украинских портов, несмотря на приостановку участия России в Черноморской зерновой инициативе, сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
"Нет проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить (из украинских портов, - "ИФ")", - приводят турецкие СМИ слова министра.
Также Акар выразил надежду, что сторонам в дальнейшем удастся договориться о выполнении соглашения по зерну в полном объеме.
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