Минпромторг: параллельный импорт не имеет ничего общего с контрафактом

10:58 Источник: НГ-Online

Параллельный импорт не подразумевает разрешение ввоза неоригинальной или некачественной продукции. Такое заявление сделали в пресс-службе Минпромторга. «Контрафакт по-прежнему остается контрафактом, с которым в том числе помогает бороться система цифровой маркировки», – пояснили в ведомстве.

«Важно понимать, что параллельный импорт – это разрешение ввоза оригинальной продукции какого-либо бренда, введенной в оборот правообладателем в другом государстве. При этом на товар, ввезенный по параллельному импорту, также распространяется гарантийное обслуживание, которое осуществляется импортером», – пояснили в ведомстве Дениса Мантурова в ответ на запрос «НГ».

Кроме того, как отметили в министерстве, легализация параллельного импорта стимулирует ряд компаний возвращаться на российской рынок, что отражается в обновленных перечнях товаров, разрешенных для ввоза по этому механизму.

И одновременно с этим большие усилия направлены, конечно, на развитие российского производства. «В тех сферах, в которых российский производитель сможет обеспечивать потребности промышленных предприятий и конечных потребителей, применение параллельного импорта вовсе не потребуется», – отметили в министерстве.

Ранее эксперты, опрошенные «НГ», в частности, экономисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы, а также Института Гайдара, поделились своими опасениями, что возникают риски завоза в страну контрафакта, которому в рамках параллельного импорта, возможно, по их оценкам, станет сложнее противостоять.

Анастасия Башкатова

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