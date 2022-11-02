В ряде регионов Украины введены графики почасовых отключений электроэнергии

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Графики почасовых отключений электроэнергии введены в среду в центральном и северном регионах Украины. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.

В компании отметили, что графики введены в действие с 6 утра.

«Диспетчерский центр „Укрэнерго“ предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения именно в формате графиков почасовых отключений для потребителей в центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны», — говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» пояснили, что ограничения потребления электроэнергии необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.