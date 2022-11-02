Президент Боливии сменил военное руководство и заявил об угрозе попытки госпереворота
11:05 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Боливии Луис Арсе сменил военное руководство страны и во время церемонии заявил об угрозе попытки госпереворота в стране. Об этом сообщила в среду газета «Пахина 12».
«Сегодня они (инициаторы протестов в стране — прим. ТАСС) приводят в действие стратегию по повторению государственного переворота 2019 года <…> Это называется посягательством на национальную целостность. Задача вооруженных сил — защищать независимость и единство нашей территории», — приводит издание слова Арсе. В своем выступлении он не назвал, от кого исходит угроза госпереворота, но решение о перестановках было принято на фоне забастовок, которые продолжаются уже более 10 дней в департаменте Санта-Крус.
Глава государства подчеркнул, что вооруженные силы «обязаны защищать законно избранное правительство и соблюдать конституцию». По данным «Пахина 12», назначенный командующим ВС Боливии генерал Уго Арандия заявил, что обязуется «действовать в соответствии с конституционными обязанностями» и защищать целостность государства.
Арсе также сменил начальника генерального штаба и командующих ВВС, ВМС и сухопутными войсками. Глава государства принял решение о перестановках на фоне забастовок, которые продолжаются уже более 10 дней в департаменте Санта-Крус. Организаторы акций протеста, которые поддерживают власти региона, требуют провести перепись населения в 2023 году, а не в 2024, как планирует правительство страны. Департамент Санта-Крус заинтересован в скорейшем проведении переписи, потому что рассчитывает на увеличение выделяемых из бюджета средств и квот на представительство в парламенте.
В ноябре 2019 года на тот момент президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов против его переизбрания, которые поддержали военные.
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