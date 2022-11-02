Армения согласна с предложением РФ оставить вопрос статуса Карабаха на будущее — Пашинян
11:20 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Армении согласны с предложением России оставить обсуждение статуса Нагорного Карабаха на будущее. Об этом в среду в парламенте заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
«Вы знаете, что наши российские коллеги заявили, что, по их мнению, было бы правильным отложить вопрос статуса Нагорного Карабаха на неопределенный срок. Это обосновывается тем, что на данный момент объективно нет возможности найти статус, который будет приемлем для всех. Должен сказать, что наша точка зрения полностью и на все сто процентов соответствует этой позиции», — сказал он.
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