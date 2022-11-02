Ввод жилья в РФ за 10 месяцев увеличился на 16,7%, до 84,36 млн кв. м — Хуснуллин
12:00 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ввод жилья на территории России за 10 месяцев вырос на 16,7%, с начала года по состоянию на 1 ноября введено 84,36 млн кв. м жилья. Об этом в среду в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Собрали с регионов оперативные данные по вводу жилья. На 1 ноября прирост в жилищном строительстве у нас составил 16,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
По слова Хуснуллина, несмотря на сложности, с которыми приходится сталкиваться, за десять месяцев в стране ввели 84,36 млн кв. м жилья. «Уверенно идем с опережением [данных] прошлого года», — добавил вице-премьер.
В 2021 году в России был достигнут рекордный за новейшую историю ввод жилья — 92,6 млн кв. м. Для сравнения — итоговый показатель ввода в 2020 году составил 82,2 млн кв. м.
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