ВСУ забрасывают на береговую линию и в лесополосу у Энергодара мины «Лепесток»

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные забрасывают на береговую линию и в лесную зону у Энергодара противопехотные мины «Лепесток». Об этом сообщил в среду глава города Александр Волга.

«Хочу предупредить вас об опасности посещения береговой линии и леса. Там остается много неразорвавшихся боеприпасов, которые могу сдетонировать. Также боевики ВСУ забрасывают эти территории практически незаметными в траве и камнях минами — „Лепестками“, — написал он в своем телеграм-канале.