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Польша начала строительство ограждения из колючей проволоки на границе с РФ

12:20 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша начала строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью РФ. Об этом заявил в среду на брифинге вице-премьер, министр обороны страны Мариуш Блащак.

«Уже сегодня начинаются работы саперов, солдат Войска Польского по строительству временного заграждения на польско-российской границе», — сказал он, подчеркнув, что его высота составит 2,5 метра, а ширина 3 метра.

По словам министра, это решение было принято в связи с тем, что Россия открыла аэропорт Калининградской области для самолетов из Ближнего Востока и Северной Африки, что создает угрозу миграционного давления.

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