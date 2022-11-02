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НОВОСТИ

Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины

12:32 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога объявлена в среду в 10 областях Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса «Карта воздушных тревог Украины».

В частности, оповещение действует в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее тревога была объявлена в Харьковской области, а также на территориях, находящихся под контролем Киева в Запорожской области.

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