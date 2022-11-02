«СберТройка» запустила в Саратовской области систему безналичной оплаты проезда

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Компания «СберТройка» запустила во всей Саратовской области билетную систему для безналичной оплаты проезда, в том числе с использованием льготных карт. Она доступна более чем в 1000 транспортных средств региона. Проект реализовывается совместно с официальным партнером «Сервис М» – оператором автоматизированной системы оплаты проезда на территории Саратовской области, а также при поддержке регионального отделения Сбербанка.

Для получения льготного проезда граждане смогут использовать как специальную транспортную карту, так и обычную банковскую карту с платежной системой «Мир» любого банка, которую будет просто зарегистрировать в качестве льготной в пунктах платежцентр.рф. Это удобный и безопасный способ оплаты проезда. Новые льготные карты пришли на замену бумажных единых социальных проездных, что позволит улучшить обслуживание льготников и сократить затраты на выпуск бумажных билетов на 35 млн руб. в год.

Пассажиры Саратова могут пополнять карты онлайн, через платежцентр.рф, онлайнжкх.рф, Сбербанк Онлайн, в кассовых пунктах сети ООО «Платеж Центр» и в офисах Сбербанка. Пассажирам уже доступны более 1000 точек пополнения в Саратове и области. Подробная информация доступна на сайте.

Помимо выпуска льготной карты для пассажиров, для администрации региона запущен новый сервис по учету льготников «СберТройка СОЦ». Сервис позволяет вести автоматизированный реестр льготников, обеспечивать привязку транспортных или банковских карт, безопасно хранить данные о гражданах, формировать отчеты о совершенных поездках по льготным картам. Данная система позволяет повысить прозрачность мер социальной поддержки граждан в регионе и эффективность использования бюджета.

Ежемесячно пассажирам льготных категорий необходимо активировать льготу для бесплатного поезда на 50 или 25 поездок. Для активации таким пассажирам нужно пополнить карту на 150 или 75 руб. соответственно.

Пополнение льготной карты возможно с 20-го числа месяца, предшествующего месяцу поездок. Активация поездок для пассажиров, имеющих право на безлимитные поездки, происходит автоматически с момента оформления льготной карты.

Запуск социальной карты – первый этап масштабного внедрения билетной системы в Саратове. В декабре в регионе станет доступна карта «Тройка» в индивидуальном дизайне.

Билетная система «СберТройки» появилась в Саратове в августе 2022 года. Уже сегодня зафиксировано более 500 тыс. поездок по системе компании, выдано более 130 тыс. льготных карт. В рамках запуска проекта у пассажиров также появилась возможность доступа в новый личный кабинет.

«Наш совместный проект с Москвой и Московской областью «СберТройка» постоянно динамично развивается, как и наше сотрудничество в целом. Нам важно, чтобы как можно в большем количестве регионов нашей страны было легко и безопасно оплачивать проезд. В Саратовской области мы сделали его максимально технологичным, удобным и полезным для всех жителей региона, многие из которых – клиенты Сбера. И мы благодарим руководство области за быструю и успешную реализацию такого важного проекта по цифровизации социальных сервисов региона», – отметил Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Единая билетная система «СберТройки» сейчас запущена от регионах от Республики Карелия до Хабаровского края.