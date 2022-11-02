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НОВОСТИ

Эрдоган подтвердил планы создания в Турции газового хаба

14:12 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган в среду подтвердил планы создания на территории его страны международного хаба по поставкам в Европу российского природного газа.

«В то время, как многие страны, в том числе в Европе, с приходом зимы готовятся к ограничению себя в энергии, мы в этом отношении спокойны. Турция становится хабом по газу, хабом в энергетике. Экспорт в Европу энергоносителей будет осуществляться через нашу территорию. Пусть все, кто критикует нас за взвешенную политику в период кризиса между Россией и Украиной, возьмет с нас пример», — сказал Эрдоган, выступая в парламенте.

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