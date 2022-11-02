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НОВОСТИ

ВСУ обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС — МО РФ

14:32 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили девять снарядов по ТЭЦ Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток артиллерией ВСУ выпущено девять снарядов по району промышленной зоны ТЭЦ города Энергодара и территории, прилегающей к атомной электростанции. Стрельба велась из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Марганец и Червоногригоровка Днепропетровской области», — сказал он.

Конашенков уточнил, что ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. «Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме», — сказал генерал.

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