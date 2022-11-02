Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин проинформировал президента Индонезии Джоко Видодо о возобновлении участия России в зерновой сделке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в среду по итогам беседы.

«[Президент РФ Владимир Путин] информировал о ситуации, сложившейся вследствие использования киевским режимом морского гуманитарного коридора для диверсии против инфраструктуры и кораблей Черноморского флота в Севастополе, и о том, что, получив необходимые гарантии украинской стороны о неиспользовании гуманитарного маршрута в военных целях, Россия возобновляет реализацию зерновой сделки», — говорится в сообщении Кремля.