0
0
77
НОВОСТИ

Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке

16:00 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин проинформировал президента Индонезии Джоко Видодо о возобновлении участия России в зерновой сделке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в среду по итогам беседы.

«[Президент РФ Владимир Путин] информировал о ситуации, сложившейся вследствие использования киевским режимом морского гуманитарного коридора для диверсии против инфраструктуры и кораблей Черноморского флота в Севастополе, и о том, что, получив необходимые гарантии украинской стороны о неиспользовании гуманитарного маршрута в военных целях, Россия возобновляет реализацию зерновой сделки», — говорится в сообщении Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 02.11.2022
ВСУ обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС — МО РФ
0
53
14:00 02.11.2022
КНДР запустила еще шесть ракет, в том числе класса «земля — воздух» — Рёнхап
0
62
09:32 02.11.2022
В Херсонской области обстреляли буксир с мирными жителями
0
100
16:12 01.11.2022
ВС РФ уничтожили две станции РЛС производства США в ДНР и ЛНР
0
246
15:00 01.11.2022
Указ о завершении мобилизации не нужен — Песков
0
242
14:32 01.11.2022
87 тысяч мобилизованных направлены в районы боевых действий СВО
0
251
14:12 01.11.2022
Срочники, поступающие на службу, не будут направляться в зону СВО
0
246
09:20 01.11.2022
В Севастополе сбит БПЛА - губернатор
0
282
09:00 01.11.2022
Cоюзные силы продвигаются на угледарском направлении - Пушилин
0
295
21:05 31.10.2022
Россия приостанавливает движение судов по "зерновому коридору" - МО РФ
0
396

Возврат к списку