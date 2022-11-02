Медведев предупредил диверсантов о возможности исключений в моратории на смертную казнь

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что мораторий на смертную казнь в стране при необходимости «может быть преодолен». Политик упомянул об этом, комментируя в среду проукраинские диверсии.

«В современной России действует мораторий на смертную казнь. Весьма гуманно, — написал он в своем телеграм-канале. — Хотя, еще раз подчеркну, и в рамках нынешней конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества».