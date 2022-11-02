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Глава Минобороны Сербии поддержал возвращение обязательной службы в армии

17:12 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Сербии Милош Вучевич поддержал возможность возвращения в Сербии обязательной срочной службы в армии.

«Мы переживаем, когда у нас наводнение или пожар, и не знаем как реагировать. Когда мы говорим о возвращении военной службы, мы говорим не о войне, а о том, что армия будет находиться на службе у граждан, когда это больше всего необходимо, в самые трудные минуты», — приводит в среду слова главы оборонного ведомства Сербии агентство Танюг.

Министр обороны уточнил, что цель возвращения обязательной службы в армии — научить следующее поколение справляться с кризисными ситуациями. Вучевич также добавил, что военную подготовку, по его мнению, должны пройти и люди старше 30 лет, которые ранее не служили в армии.

Президент Сербии Александар Вучич ранее уже поддерживал возможность возвращения обязательной срочной службы в армии, отмечая, что «это было очень полезно».

Обязательная срочная служба в армии была отменена в Сербии с 1 января 2011 года, однако на протяжении последних лет в стране идут разговоры о ее восстановлении.

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