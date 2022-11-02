Украина дала гарантии безопасности для судов в зерновом коридоре — Путин
17:40 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев дал Москве гарантии, что не будет использовать зерновой коридор для военных целей, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом в среду.
Он напомнил, что ранее Киев использовал зерновой коридор для попыток ударов по Черноморскому флоту. «Мы потребовали от украинской стороны заверения и гарантии в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей», — сообщил российский лидер.
По его словам, посредником в прояснении этой ситуации выступила Турция. «По линии министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны — в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей», — добавил Путин.
НОВОСТИ
- 17:12 02.11.2022
- Глава Минобороны Сербии поддержал возвращение обязательной службы в армии
- 17:07 02.11.2022
- Цифровая трансформация как сервис: Сбер стал лауреатом CNews AWARDS
- 17:00 02.11.2022
- Минсельхоз не исключает снижения урожая в РФ в 2023 г. из-за уменьшения внесения удобрений
- 16:32 02.11.2022
- Путин заявил о необходимости непрерывно совершенствовать вооружение
- 16:12 02.11.2022
- Медведев предупредил диверсантов о возможности исключений в моратории на смертную казнь
- 16:00 02.11.2022
- Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке
- 15:32 02.11.2022
- МЧС России разрешило жарить шашлыки на дачах в 5 метрах от дома
- 15:12 02.11.2022
- РФ предоставит послу Британии доказательства о связи Лондона с атакой на Севастополь — МИД
- 15:00 02.11.2022
- Россия достигла рекордного урожая зерна — 150 млн тонн - Мишустин
- 14:32 02.11.2022
- ВСУ обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать