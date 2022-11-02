0
0
0
НОВОСТИ

Украина дала гарантии безопасности для судов в зерновом коридоре — Путин

17:40 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев дал Москве гарантии, что не будет использовать зерновой коридор для военных целей, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом в среду.

Он напомнил, что ранее Киев использовал зерновой коридор для попыток ударов по Черноморскому флоту. «Мы потребовали от украинской стороны заверения и гарантии в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей», — сообщил российский лидер.

По его словам, посредником в прояснении этой ситуации выступила Турция. «По линии министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны — в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей», — добавил Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 02.11.2022
Глава Минобороны Сербии поддержал возвращение обязательной службы в армии
0
101
17:07 02.11.2022
Цифровая трансформация как сервис: Сбер стал лауреатом CNews AWARDS
0
109
17:00 02.11.2022
Минсельхоз не исключает снижения урожая в РФ в 2023 г. из-за уменьшения внесения удобрений
0
127
16:32 02.11.2022
Путин заявил о необходимости непрерывно совершенствовать вооружение
0
162
16:12 02.11.2022
Медведев предупредил диверсантов о возможности исключений в моратории на смертную казнь
0
190
16:00 02.11.2022
Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке
0
203
15:32 02.11.2022
МЧС России разрешило жарить шашлыки на дачах в 5 метрах от дома
0
225
15:12 02.11.2022
РФ предоставит послу Британии доказательства о связи Лондона с атакой на Севастополь — МИД
0
259
15:00 02.11.2022
Россия достигла рекордного урожая зерна — 150 млн тонн - Мишустин
0
309
14:32 02.11.2022
ВСУ обстреляли Энергодар и Запорожскую АЭС — МО РФ
0
294

Возврат к списку