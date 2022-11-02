Украина дала гарантии безопасности для судов в зерновом коридоре — Путин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев дал Москве гарантии, что не будет использовать зерновой коридор для военных целей, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом в среду.

Он напомнил, что ранее Киев использовал зерновой коридор для попыток ударов по Черноморскому флоту. «Мы потребовали от украинской стороны заверения и гарантии в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей», — сообщил российский лидер.

По его словам, посредником в прояснении этой ситуации выступила Турция. «По линии министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны — в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей», — добавил Путин.