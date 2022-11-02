0
0
58
НОВОСТИ

СберПервый - лучший банк в стране для премиальных клиентов по версии Frank RG

18:28 02.11.2022

СберПервый стал победителем премии Frank Premium Banking Award 2022 в номинации «Лучший банк для клиентов Top Affluent». Награда присуждена по итогам исследования Frank Research Group. Top Affluent - сегмент клиентов банка с капиталом от 10 млн руб.

В рамках исследования оценивались премиальные банковские программы обслуживания для клиентов с состоянием до 1 млн долл. в крупнейших российских банках. Эксперты оценивали репутацию банка, линейку инвестиционных продуктов, небанковские привилегии, консультации по инвестиционным и небанковским продуктам, профессионализм персональных менеджеров, цифровые сервисы и другие аспекты обслуживания.

«Второй год подряд команда СберПервого получает престижную награду по версии единственного в России рейтинга банков сегмента премиального обслуживания, - отметила Мария Поденко, руководитель СберПервого. - Анализировался уровень сервиса, условия по продуктам и доступные небанковские привилегии. Эта независимая экспертная оценка подтверждает, что наши клиенты сделали правильный выбор в пользу профессионализма, непрерывной поддержки и комфорта на всех уровнях взаимодействия со СберПервым».

СберПервый  - премиальный формат обслуживания клиентов Сбера, который предлагает эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Услуги СберПервого можно получить как дистанционно, так и в 150 офисах по всей России. Это крупнейшая в стране сеть центров премиального обслуживания с лучшими финансовыми советниками.

Среди привилегий СберПервого - индивидуальные инвестиционные решения и страховые продукты, премиальные банковские карты с повышенными бонусами в популярных категориях расходов, вклады с повышенными ставками и льготные курсы обмена валют. Клиенты СберПервого также могут получить доступ к самому крупному деловому сообществу топ-менеджеров и владельцев бизнеса «Клуб Первых».

По итогам III квартала 2022 года число клиентов СберПервого превысило 118 тыс. человек. При этом показатель удовлетворенности клиентов (CSI) составил рекордные 98,9%.

Frank RG - российское аналитическое агентство, которое специализируется на исследованиях рынка финансовых услуг и аффилированных с ним сегментов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:55 02.11.2022
В принятом Мосгордумой бюджете Москвы социальные расходы составят более 50%
0
95
18:15 02.11.2022
Банки в шести странах ЕС получили от Moody's негативный прогноз
0
151
17:40 02.11.2022
Украина дала гарантии безопасности для судов в зерновом коридоре — Путин
0
198
17:12 02.11.2022
Глава Минобороны Сербии поддержал возвращение обязательной службы в армии
0
199
17:07 02.11.2022
Цифровая трансформация как сервис: Сбер стал лауреатом CNews AWARDS
0
204
17:00 02.11.2022
Минсельхоз не исключает снижения урожая в РФ в 2023 г. из-за уменьшения внесения удобрений
0
224
16:32 02.11.2022
Путин заявил о необходимости непрерывно совершенствовать вооружение
0
248
16:12 02.11.2022
Медведев предупредил диверсантов о возможности исключений в моратории на смертную казнь
0
264
16:00 02.11.2022
Путин сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке
0
270
15:32 02.11.2022
МЧС России разрешило жарить шашлыки на дачах в 5 метрах от дома
0
301

Возврат к списку