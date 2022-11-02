Алкоголь внесен в список для параллельного импорта
20:45 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В список вошли некоторые иностранные бренды вин, шампанского и крепких алкогольных напитков таких как Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels's и другие.
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