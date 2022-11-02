Алкоголь внесен в список для параллельного импорта

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпромторг РФ утвердил новый перечень товаров для параллельного импорта, в него вошел алкоголь. Об этом говорится в приказе министерства на официальном сайте правовой информации.

В список вошли некоторые иностранные бренды вин, шампанского и крепких алкогольных напитков таких как Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels's и другие.