СБ ООН не принял резолюцию РФ по биолабораториям США на Украине
09:00 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Безопасности ООН не принял в среду проект российской резолюции, которая предусматривала создание комиссии Совбеза по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.
За документ проголосовали Россия и Китай, против выступили Великобритания, США и Франция, девять делегаций воздержались.
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