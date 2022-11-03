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НОВОСТИ

СБ ООН не принял резолюцию РФ по биолабораториям США на Украине

09:00 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности ООН не принял в среду проект российской резолюции, которая предусматривала создание комиссии Совбеза по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.

За документ проголосовали Россия и Китай, против выступили Великобритания, США и Франция, девять делегаций воздержались.

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