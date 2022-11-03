Расходы россиян на покупку новых авто в сентябре выросли на 11% — исследование

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Траты россиян на покупку новых автомобилей в сентябре продолжили расти второй месяц подряд после спада в июле, увеличившись на 11% в месячном выражении. Об этом свидетельствует совместное исследование «Открытие авто» и аналитического агентства «Автостат» (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, в первый осенний месяц россияне потратили на покупку машин 93,6 млрд рублей. Это на 11% больше, чем месяцем ранее (в августе — 84,1 млрд рублей), и на 64% меньше, чем в сентябре 2021 года (260,7 млрд рублей). Всего в сентябре нынешнего года было реализовано 45,4 тыс. новых легковых автомобилей — на 11% больше результата августа (40,9 тыс. штук).

В сентябре доля премиальных автомобилей в структуре финансовой емкости составила 7%. Этот показатель второй месяц подряд находится ниже отметки в 10%. Жители России в первый месяц осени приобрели 877 новых машин премиум-сегмента (на 5% меньше, чем в августе), потратив на них 6,6 млрд рублей (+2%). Доля автомобилей массового сегмента составила 93%. Объем их реализации в сентябре достиг 44,5 тыс. единиц (+11% к августу), а затраты на покупку — 87 млрд рублей (+12%).

Уже четвертый месяц подряд больше всего денег россияне тратят на покупку машин китайских марок. Так, в сентябре было куплено 12,4 тыс. новых автомобилей из КНР на сумму в 35,9 млрд рублей (38% от общих затрат). Второе место сохраняют корейские автопроизводители с результатом 22,4 млрд рублей и долей 24%. Их продажи в первый осенний месяц составили 7,3 тыс. единиц. Третью позицию сохранили российские марки, на которые было потрачено 18,2 млрд рублей (доля — 19%). При этом в сентябре больше всего реализовано именно отечественных автомобилей (20,6 тыс. штук), но из-за самой низкой средневзвешенной цены они уступают в деньгах «китайцам» и «корейцам». Оставшиеся затраты приходятся на европейские (10,5 млрд рублей), японские (6,2 млрд рублей) и американские (0,3 млрд рублей) бренды.

В сентябре выросли затраты по всем маркам, кроме американских (-11% к августу). А сильнее других они увеличились у китайских брендов (+17%).