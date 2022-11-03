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ВСУ нанесли ракетный удар по Херсону, все ракеты сбиты ПВО

10:00 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины нанесли по гражданской инфраструктуре Херсона ракетный удар, выпустив четыре ракеты «Хаймарс». Все ракеты были сбиты системами ПВО, сообщили журналистам в экстренных службах региона в четверг.

«Киевский режим в 01:03 (мск) продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру г. Херсона, выпустив 4 ракеты „Хаймарс“, подразделениями ПВО все ракеты сбиты», — сообщил представитель экстренных служб.

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