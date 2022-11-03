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Режим в Киеве ведет Украину к исчезновению, она потеряла 54% населения с 2014 г. — Володин

10:05 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению, с 2014 года страна потеряла почти 54% своего населения. Об этом заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«С 2014 года Украина потеряла 53,7% населения. Ее граждане для Вашингтона и Брюсселя — расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей. Киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что с 2014 года с Украины бежало более 10,5 млн человек, еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей «сделали свой выбор быть с Россией».

По его мнению, после госпереворота в 2014 году Украина потеряла суверенитет и стала колонией США. «Страна разворована, утрачен промышленный потенциал, тотальная коррупция. Интересы народа не учитываются», — добавил Володин.

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