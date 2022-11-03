Спецслужбы РФ предотвратили теракт на Запорожской АЭС — Патрушев
10:20 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил о предотвращенном на Запорожской АЭС (ЗАЭС) теракте.
«Мы получили информацию о предотвращении нашими специальными службами террористического акта на Запорожской АЭС», — сказал он, выступая в четверг на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ.
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