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НОВОСТИ

Спецслужбы РФ предотвратили теракт на Запорожской АЭС — Патрушев

10:20 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил о предотвращенном на Запорожской АЭС (ЗАЭС) теракте.

«Мы получили информацию о предотвращении нашими специальными службами террористического акта на Запорожской АЭС», — сказал он, выступая в четверг на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ.

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