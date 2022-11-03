Запрет Сунака на фрекинг в Британии назвали подарком Путину

11:00 Источник: Lenta.ru

Обозреватель The Hill Роберт Брайс в статье для издания заявил, что решение британского премьер-министра Риши Сунака о запрете добычи нефти и газа из сланцевых пластов ударит по экономике Лондона, но станет подарком для России.

По мнению обозревателя, запрет на гидроразрыв пласта (фрекинг) станет подарком российскому лидеру Владимиру Путину и катастрофой для британской промышленности. «Фактически Сунак обрекает Британию на высокие цены на энергоносители и зависимость от импорта на десятилетия вперед», — отметил он, добавив, что решение Сунака грозит Британии дефицитом топлива. Lenta.Ru