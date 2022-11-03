В России может быть создан реестр недружественных правообладателей
11:20 03.11.2022 Источник: Коммерсант.ru
Участники рынка контента и эксперты опасаются, что такой механизм приведет к активизации пиратства.
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