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НОВОСТИ

В России может быть создан реестр недружественных правообладателей

11:20 03.11.2022 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, в Совете федерации обсуждают возможность создания единого реестра недружественных правообладателей. В него предлагается включать компании, которые поддерживают санкции против РФ, вне зависимости от вида прав — туда могут попасть и иностранные киностудии, и издательства, и разработчики софта. На базе реестра специальный уполномоченный при президенте по интеллектуальным правам будет вправе обращаться за принудительным лицензированием недоступных в России продуктов.

Участники рынка контента и эксперты опасаются, что такой механизм приведет к активизации пиратства.

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