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В Николаеве взорвали обелиск «Родина-мать» — СМИ

11:32 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные злоумышленники в ночь на четверг взорвали обелиск «Родина-мать», который был установлен в городе Николаеве на юге Украины в память о погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило украинское издание «Клименко тайм».

Издание опубликовало фотографии с места происшествия, на которых видно, что каменный обелиск разрушен до основания. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб.

В октябре в Николаеве взорвали монумент «Солдатам правопорядка». Он был установлен в 1977 году в честь 60-летия советской милиции и посвящен сотрудникам из Николаевской области, погибшим в ходе Великой Отечественной войне и при исполнении служебного долга.

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